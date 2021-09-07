İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri (7 Eylül 2021)

ntv.com.tr 07.09.2021 - 05:55
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün gerçekleştirilecek bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
07.00 Yenikapı-Bandırma
07:00 Esenköy-Çınarcık-Yenikapı-Bostancı
07.45 Bandırma-Bostancı
08.30 Bostancı-Avşa
16.00 Avşa-Bostancı
19:00 Bandırma-Yenikapı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.