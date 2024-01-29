İETT otobüsü alt geçit duvarına çarptı: Yaralılar var

İstanbul Beyoğlu'nda virajı alamayan İETT otobüsü, alt geçit duvarına çarptı. Kazada otobüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsü alt geçit duvarına çarptı: Yaralılar var

'un Beyoğlu ilçesi Tersane Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında İrfan E.'nin kullandığı Okmeydanı-Eminönü seferini yapan otobüsü, Tersane Caddesi girişinde virajı alamayarak alt geçit duvarına çarptı.

Kazada otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan 7 yolcu tek tek ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsü alt geçit duvarına çarptı: Yaralılar var - 1

Kaza nedeniyle Tersane Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı

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