İETT otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

İstanbul Sancaktepe’de meydana gelen kazada, İETT otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Otobüsün sürücüsü, gözaltına alındı.

İETT otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Sancaktepe’de otobüsünün altında kalan kadın öldü, sürücü gözaltına alındı.

Merve Mahallesi Atatürk Caddesi’nde Yenidoğan İETT Hareket Amirliği’nin de bulunduğu alandaki duraklara seyir halindeki Saadettin B’nin kullandığı İETT otobüsü, yolda yürüyen Saliha A’ya çarptı.

Kadın otobüsün altında kalırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi - 1

Saliha A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otobüsün altından çıkarıldı. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Kadının cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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