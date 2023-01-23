İftar saat kaçta? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakitleri

Üç ayların gelmesiyle birlikte birçok kişi nafile orucu tutmaya başladı. Üç aylar orucunun başlangıç tarihi bulunmayıp, kişi, sağlığı müsait olup gücü yettiği takdirde, islami açıdan zorunlu olmaksızın bu aylarda dilediği kadar nafile orucu tutabiliyor. Üç aylar itibariyle oruç tutan kişiler ise iftar saatinin kaçta olduğunu merak ediyor. İşte 23 Ocak tüm illerin iftar saatleri.



İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleriyle birlikte, 23 Ocak 2023 tarihli namaz saatleri belli oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saati



Ankara: 18.03



İzmir: 18.29



İstanbul: 18.16

TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ



Adana: 18.29



Adıyaman: 17.46



Afyonkarahisar: 18.15



Ağrı: 17.23



Aksaray: 18.01



Amasya: 17.49



Antalya: 18.19



Ardahan: 17.21



Artvin: 17.24



Aydın: 18.28



Balıkesir: 18.24



Bartın: 18.01



Batman: 17.35



Bayburt: 17.33



Bilecik: 18.14



Bingöl: 17.35



Bitlis: 17.30



Bolu: 18.06



Burdur: 18.18



Bursa: 18.17



Çanakkale: 18.28



Çankırı: 17.58



Çorum: 17.53



Denizli: 18.23



Diyarbakır: 17.38



Düzce: 18.07



Edirne: 18.24



Elâzığ: 17.41



Erzincan: 17.37



Erzurum: 17.29



Eskişehir: 18.13



Gaziantep: 17.52



Giresun: 17.38



Gümüşhane: 17.35



Hakkâri: 17.25



Hatay: 17.58



Iğdır: 17.18



Isparta: 18.17



Kahramanmaraş: 17.52



Karabük: 18.01



Karaman: 18.08



Kars: 17.20



Kastamonu: 17.56



Kayseri: 17.55



Kırıkkale: 18.01



Kırklareli: 18.00



Kırşehir: 18.00



Kilis: 17.53



Kocaeli: 18.13



Konya: 18.09



Kütahya: 18.16



Malatya: 17.45



Manisa: 18.28



Mardin: 17.38



Mersin: 18.03



Muğla: 18.25



Muş: 17.31



Nevşehir: 17.59



Niğde: 18.00



Ordu: 17.40



Osmaniye: 17.56



Rize: 17.30



Sakarya: 18.11



Samsun: 17.46



Siirt: 17.31



Sinop: 17.48



Sivas: 17.47



Şanlıurfa: 17.46



Şırnak: 17.30



Tekirdağ: 18.22



Tokat: 17.47



Trabzon: 17.33



Tunceli: 17.38



Uşak: 18.20



Van:17.24



Yalova: 18.15



Yozgat: 17.55



Zonguldak: 18.03