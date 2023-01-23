İftar saat kaçta? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakitleri

Üç ayların gelmesiyle birlikte tüm İslam camiası ibadetlerine başladı. 23 Ocak 2023 tarihinde Recep ayıyla birlikte başlayan üç aylarda, kişi sağlığı müsait durumdaysa oruç ibadetini gerçekleştirebiliyor. Bugün itibariyle oruçlarını tutmaya başlayan vatandaşlar ise oturdukları semtlere göre iftar saatlerini araştırmaya başladı. Peki, iftar saat kaçta? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri.

İftar saat kaçta? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakitleri

Üç ayların gelmesiyle birlikte birçok kişi nafile orucu tutmaya başladı. Üç aylar orucunun başlangıç tarihi bulunmayıp, kişi, sağlığı müsait olup gücü yettiği takdirde, islami açıdan zorunlu olmaksızın bu aylarda dilediği kadar nafile orucu tutabiliyor. Üç aylar itibariyle tutan kişiler ise iftar saatinin kaçta olduğunu merak ediyor. İşte 23 Ocak tüm illerin iftar saatleri.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleriyle birlikte, 23 Ocak 2023 tarihli namaz saatleri belli oldu. İşte , ve iftar saati

Ankara: 18.03

İzmir: 18.29

İstanbul: 18.16

İftar saat kaçta? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakitleri - 1

TÜM İLLERİN

Adana: 18.29

Adıyaman: 17.46

Afyonkarahisar: 18.15

Ağrı: 17.23

Aksaray: 18.01

Amasya: 17.49

Antalya: 18.19

Ardahan: 17.21

Artvin: 17.24

Aydın: 18.28

Balıkesir: 18.24

Bartın: 18.01

Batman: 17.35

Bayburt: 17.33

Bilecik: 18.14

Bingöl: 17.35

Bitlis: 17.30

Bolu: 18.06

Burdur: 18.18

Bursa: 18.17

Çanakkale: 18.28

Çankırı: 17.58

Çorum: 17.53

Denizli: 18.23

Diyarbakır: 17.38

Düzce: 18.07

Edirne: 18.24

Elâzığ: 17.41

Erzincan: 17.37

Erzurum: 17.29

Eskişehir: 18.13

Gaziantep: 17.52

Giresun: 17.38

Gümüşhane: 17.35

Hakkâri: 17.25

Hatay: 17.58

Iğdır: 17.18

Isparta: 18.17

Kahramanmaraş: 17.52

Karabük: 18.01

Karaman: 18.08

Kars: 17.20

Kastamonu: 17.56

Kayseri: 17.55

Kırıkkale: 18.01

Kırklareli: 18.00

Kırşehir: 18.00

Kilis: 17.53

Kocaeli: 18.13

Konya: 18.09

Kütahya: 18.16

Malatya: 17.45

Manisa: 18.28

Mardin: 17.38

Mersin: 18.03

Muğla: 18.25

Muş: 17.31

Nevşehir: 17.59

Niğde: 18.00

Ordu: 17.40

Osmaniye: 17.56

Rize: 17.30

Sakarya: 18.11

Samsun: 17.46

Siirt: 17.31

Sinop: 17.48

Sivas: 17.47

Şanlıurfa: 17.46

Şırnak: 17.30

Tekirdağ: 18.22

Tokat: 17.47

Trabzon: 17.33

Tunceli: 17.38

Uşak: 18.20

Van:17.24

Yalova: 18.15

Yozgat: 17.55

Zonguldak: 18.03

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...