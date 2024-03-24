İftara giden komşusunun evini soydu kısa sürede yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinin Gazi Mahallesi 538. Sokak'ta yaşayan 40 yaşındaki Ş.D. dolabındaki ziynet eşyaların çalındığını belirterek polis merkezine başvurdu.



Ş.D elbise dolabının içindeki 5 burma bilezik, 2 geniş bilezik, 2 çocuk bileziği, 1 künye, 1 kolye, 200 euro ve 75 bin liralık senedin çalındığını belirterek yardım istedi.



Şikayet üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler durumundan şüphelendikleri komşu 24 ysşındaki S.A'yı takibe aldı.



Polis ekipleri, kuyumcuda altın bozdurduğunu tespit ettikleri S.A'yı yakaladı.



Konut dokunulmazlığını ihlal ve evden hırsızlık suçlarından gözaltına alınan ve işlemleri için polis merkezine götürülen S.A'nın, ifadesinde, komşusunun evden çıktığında anahtarı sakladığı yeri öğrendiğini ve iftara gitmesi üzerine anahtarı alarak eve girdiğini itiraf ettiği öğrenildi.



S.A'nın altınları kuyumcuda bozdurduğu, para ile arkadaşı R.D'nin üzerine 400 bin liraya araç satın aldığı da öğrenildi.



Ekipler, kalan 33 bin 300 lira ve kuyumcuya bozdurulan altınlar karşılığı 1105 avro ile satın alınan aracı ele geçirdi. Elde edilen paralar sahibine teslim edildi.