Iğdır'daki aşiret kavgasında silahlar çekildi, taşlar, sopalar havada uçuştu. Polis havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Olayda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İki aşiret arasında yıllardır husumet bulunuyordu. İki grup kent merkezindeki bir caddede karşılaşınca aralarında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavga büyüdü.
Yaklaşık 40 kişi birbirine silah, taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı.
Polis ve jandarma kavgayı havaya ateş açarak önlemeye çalıştı. Olayda her iki gruptan da 6 kişi yaralandı, durumu ağır olan 3 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.