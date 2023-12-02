Iğdır'da veteriner cinayeti

Iğdır'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen veteriner hekim O.G. ile H.K. arasında tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda H.K, veteriner hekim O.G'yi silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Sağlık ekiplerince Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan veteriner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis, kaçan H.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.



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