Iğdır'ı dolu ve sağanak vurdu

Iğdır'da öğleden sonra etkili olan dolu ve sağanak bazı köylerde ekili arazileri vurdu. Yağış sebebiyle kayısı bahçeleri zarar gördü. Sular altında kalan Iğdır-Erzurum kara yolunda ulaşım aksadı.

Iğdır'ı dolu ve sağanak vurdu

Kentte, öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sonra sağanak etkili oldu.

Kısa süren yağış 'a bağlı köylerdeki ekili arazilerle meyve bahçelerine zarar verdi. Bayraktutan, Küllük, Çarıkcı ve Çalpala köylerinde sele dönüşen sağanak nedeniyle kayısı bahçeleri ve ekili arazide zarar meydana geldi.

Iğdır'ı dolu ve sağanak vurdu - 1

Küllük köyü muhtarı Asım Taner, dolunun çiftçiye zarar verdiğini söyledi. Küllük köyünde kayısı bahçeleri olan Caner Güneş, dolunun kayısıyı vurduğunu ve zararlarının büyük olduğunu bildirdi.

Dolu ve sağanak nedeniyle 'a 29 kilometre uzaklıktaki Çalpala köyü arazisi sular altında kaldı. Menfezlerin yeterli olmadığı köyde taşan sular Iğdır-Erzurum kara yolundu ulaşımı aksattı. Çalpala köyünün eski muhtarı Ali Aydın, köylerinde aşırı yağışlar sebebiyle daha önce de sel yaşandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sağanak ve dolunun etkili olduğu köylerde hasar tespitine başladı. Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş başkanlığındaki görevliler; köylerde incelemede bulundu.


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