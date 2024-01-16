İğneada'daki kaçak bungalov faciasına istenen ceza belli oldu

İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde yıkılan tesisin sahibine 22,5 yıla kadar hapis istendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli işletme sahibi Bülent B. ile tutuksuz işletme çalışanları B.G, C.A. ve S.U. hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.



İddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.



İşletme sahibi Bülent B'nin iddianamedeki ifadesinde, tesisi "ruhsatsız ve imara aykırı" şekilde çalıştırdığını itiraf ettiği bilgisi yer aldı.



İşletmenin bulunduğu yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisini 2015 yılında satın aldığını ifade eden Bülent B, 2019 yılında tarım arazisine turizm amaçlı yapılar inşa etmeye başladığını belirtti.



Aynı yıl İl Özel İdaresine turizm amaçlı tesis kurmak için yaptığı başvuruların olumsuz sonuçlandığını ancak yapıları inşa etmeyi sürdürdüğünü anlatan Bülent B, şunları söyledi:



"2020 yılındaki izin başvurumuzdan da olumlu cevap alamamamıza rağmen inşaatlara devam ettik. 2021 yılında göletin kıyısındaki restoran benzeri yapı ile 12 civarında misafir kabul edilen evlerden oluşmuştu. 2022 yılında işletmeye imara aykırılık ve eko turizm amacıyla yapılan binaların tamamının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle idari para cezası kesildi, mühürleme işlemi yapıldı. Bu karar sonrasında yapıları imara uygun hale getirmedik ve ruhsat almadık."