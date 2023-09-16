İğneada'ya üçüncü nükleer santral: Çin ile anlaşma yakın

Ankara'da Gazetecilerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer santral projeleriyle ilgili bilgi verdi.



Bayraktar Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkan Yardımcısı He Yang’ın geçtiğimiz günlerde Ankara'ya geldiğini hatırlattı, üçüncü santral için uzun zamandır devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindiğini söyledi.



Bakan Bayraktar, "Çok önemli bir noktaya geldik, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü yine ilgilenen başka taraflar da var ve anlaşmanın belirli bir kısmı için zaten yeterince müzakere ettik ve oldukça yakınız." dedi.



Akkuyu ve Sinop ile ilgili de bilgi veren Bayraktar, "Akkuyu'da ilk reaktörü, ana inşaat işlerini tamamladık. Bu santralden yaklaşık 4.8 GW elektrik üretebileceğiz. Sinop'ta planlanan 2. santral için de Ruslarla görüşmeler sürüyor, aynı zamanda Güney Kore ile de temaslar var." ifadelerini kullandı.

IRAK-CEYHAN HATTINDA SON DURUM



Alparsalan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan Boru hattının yakında teknik olarak hazır hale geleceğini söyledi.



Irak’ın, tahkim kararının uygulanması için ABD mahkemesine başvurduğunu anımsatan Bayraktar, Türkiye’nin yaklaşık 950 milyon dolar olarak hesaplanan alacakları için benzer bir yola başvurabileceğini belirtti.

BAE'DEN TÜRKİYE'YE ENERJİ YATIRIMI



Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşülen projelerden birinin ağırlıklı olarak rüzgar enerjisinden hidrojen üretmek olduğunu söyleyen Bayraktar, bu çerçevede Abu Dabi Kalkınma Fonu ve bazı Avrupalı şirketlerle temasların devam ettiğini ifade etti.