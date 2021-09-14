İki aile çatıştı, yoldan geçenler yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü yoldan geçen 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.



Olay, saat 13.00 sıralarında, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Şerafettin D.(59) ile oğulları Umut D.(27) ve Onur D.(24), yolda karşılaştıkları ve husumetli oldukları iddia edilen Sinan Ç.(27) ve kardeşi Caner Ç. (20) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda iki grup pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Saldırıda Sinan Ç. ile yoldan geçen ve saçmaların isabet ettiği Müslüm C.(25), Cengiz G.(65) ve Mehmet Ali K.(15) yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olaya müdahale eden polis aracına da saçma isabet ettiği görüldü. Kavgada kullanılan iki dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.