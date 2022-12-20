İki benzer kaza 4 can kaybı

Farklı illerde yaşanan benzer kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'teki kaza 5’inci Organize Sanayi Bölgesi 509 No'lu caddede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şoför, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için, işçi servisi minibüsüyle manevra yapınca yol kenarında park halindeki kamyonete çarpıp sürükledi.

Kamyonetin arkasında altyapı çalışması gerçekleştiren telekomünikasyon şirketi işçileri Fatih Akar ile Mehmet Patlar, aracın altında kalarak sıkıştı.



Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, kamyonet ile duvar arasında kalan Akar ve Patlar’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Mehmet Partlar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, acil serviste tedaviye alınan Fatih Akar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



MALATYA



Malatya'da da kaza, Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. N.S. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kız yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'e çarptı.



Çarpmanın etkisiyle araç, iki arkadaşı yola savurdu.

Kazada, Kız Öğrenci Yurdu binasının beton bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, demir korkuluklar ise yerinden çıktı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadağ ve Taşkıner'in hayatını kaybettiği belirlendi.