İki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, A.Ö. (45) yönetimindeki kamyona, Karaman- kara yolu Kaşınhanı Mahallesi sapağında, sürücünün araçta bulunan akrabalarını indirmek için durduğu sırada, H.Y. idaresindeki kamyon arkadan çarptı.

Aynı istikamette ilerleyen H.O. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil de kazaya karışarak yaklaşık 50 metre ileride durdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Ö'nün kullandığı kamyonun kasasında bulunan ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan yabancı uyruklu Hayrullah ve Semsuddin S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - 1

Yaralanan sürücüler ile M.A.Ö, A.Ö, Z.S.Ö, H.Ö. ve Necip S. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yabancı uyruklu Necip S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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