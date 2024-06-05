İki kardeşin 4 saat arayla sır ölümü

Konya'da 30 yaşındaki Şerife Bedel, evlerine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki sitesinin bahçesinde ölü bulundu. Bedel'in sır ölümü otopsinin ardından belirlenecek. Maktülün kız kardeşinin sabah saatlerinde hayatını son verdiği öğrenildi.

İki kardeşin 4 saat arayla sır ölümü

Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki sitede yaşayanlar, bahçede hareketsiz halde yatan kadını görünce polise haber verdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adının Şerife Bedel olduğu belirlenen kadının öldüğü anlaşıldı. Bedel'in, ailesiyle oturduğu evin yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Malazgirt Mahallesi Cumba Sokak'ta olduğu belirlendi.

Gül Bedel'in cansız bedeni, otopsi için Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanılmayan Bedel'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.

ETMİŞ

Bu sırada, Şerife Bedel'in kardeşi Gül Bedel'in de saat 06.30 sıralarında evlerinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

Gül Bedel'in hap içerek yaşamına son verdiği tespit edildi. Polis, iki kardeşin ölümünü araştırmak için çalışma başlattı.

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