İki kişinin öldüğü kazada İETT şoförünün cezası belli oldu

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, İETT şoförü Sefer Baldan’ın otobüsle durağa dalarak iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sefer Baldan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bir kısım müştekiler ile taraf avukatları da yer aldı.

Son sözü sorulan Sefer Baldan, “Ben 30 yıllık şoförüm. İlk defa başıma böyle bir kaza geldi.” dedi

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Sefer Baldan’ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Baldan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, geçtiğimiz yıl şubat ayında Sefer Baldan’ın İETT’ye ait 97 numaralı otobüsle seyir halindeyken Bahçelievler durağına yanaştığı sırada uyuması sonucu kaldırıma çıktığı, durakta bekleyen Hikmet Kaya, Ahmad Rzayev ve Fehmi Aydın’a çarptığı belirtildi. Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev’in kazadan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğine yer verilen iddianamede, Sefer Baldan’ın ''taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma'' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.