İkinci ara tatil ne zaman, ara tatil kaç gün olacak? (2024 MEB ara tatil takvimi)

2023-2024 ara tatil takvimi, milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanan merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Her yıl 2 kez ara tatil yapan öğrenciler, bu yılın ikinci ara tatili için geri sayıma başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, ara tatil kaç gün olacak?



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde uygulanacak.



ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, öğrenciler ikinci ara tatilde 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.



İkinci ara tatil döneminin, Ramazan Bayramına denk gelmesi ve 8-9 Nisan tarihlerinin bayram tatiline eklenmesiyle birlikte, öğrenciler 6-14 Nisan tarihlerinde tatil yapacak.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



5 Şubat 2024 tarihinde başlayan ikinci dönem, 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak. Öğrenciler, 15 Haziran 2024 tarihi itibariyle uzun bir yaz tatili sürecine girecek.