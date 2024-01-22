İklim değişikliği kangalları da etkiledi

Anadolu Aslanları olarak da bilinen kangal köpekleri, iklim değişikliğinden etkilendi. Bu yıl kar yağışı ve soğuk hava gecikince kangallar, kışlık postlarına bürünemedi. Tüyleri kalınlaşmayan ve kısa kalan kangallar aniden değişen hava şartlarına maruz kaldı.





Sivas’ta hava sıcaklığı mevsim normallerine göre yüksek seyredince, kangalların tüyleri kalınlaşmadı.



Ani bir hava soğumasıyla karşılaşan köpekler, önümzüdeki 2 hafta boyunca zorluk çekecek.



Sivas Kangal Köpeği Koruyanlar ve Sevenler Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya yaptığı açıklamada "Normalde kasım ayında, ocak gelmeden kışlık postlarına ulaşmaları lazımdı, ama şu an daha kar da yağmadığı için, hava da sıcak olduğu için hala yazlık poslarındalar" dedi.



Sivas'ta ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen kent genelinde henüz kar yağışı istenilen seviyede görülmedi.



Havaların soğumasıyla kangalların tüylerinin uzaması ve kışlık postlarına ulaşması bekleniyor.



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