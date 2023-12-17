İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam | TEİS: Sorunu çözmez

Saydan, şunları kaydetti:



"Bakanlıkça belirlenen kur son 8 yıldır, reel euro kurunun yüzde 50'si oranında seyretmeye devam etmektedir. Bugün yaşanan 'ilaç yoku' probleminin en temel sebebi budur. Kur seviyesi güncel kurun çok altında kaldığı için piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. İthal ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir.



Ayrıca bu kararın yürürlüğe girmesi 25 Aralık olarak belirlendiği için depolardan ilaç akışı bugün itibarıyla oldukça azalmaya başladı. 10 gün süreyle biz eczacılar ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. İlacın ulaşılabilir ve bulunabilir olması zorunludur. Aksi halde hayati öneme sahip bir çok ilaç piyasada bulunamayacak duruma gelecek."



Saydan, "ilacın piyasada bulunabilir olması için euro kurunun güncellenmesinin yeterli olmayacağını" ifade ederek, "Bir an önce yerli ilaç sanayi desteğinin artırılarak, üretime geçilmesi gerekiyor. Bunun sonucunda hem dışa bağımlılığımız azalacak hem de ilaç fiyat avantajı sağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​