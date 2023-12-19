İlaçta erken zam sıkıntısı | Firmalar zammı mı bekliyor?

İlaç fiyatlarına 16 Aralık'ta yüzde 25 zam geldi. 25 Aralık'tan itibaren geçerli olacak zam öncesinde ise başta kanser ilaçları olmak üzere birçok ilaç eczanelerde bulunmuyor. Eczacılar bazı ilaç firmalarının ve depoların ilaç vermek için zammı beklediklerini söylüyor.

İlaçta erken zam sıkıntısı | Firmalar zammı mı bekliyor?
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam: Karar Resmi Gazete'de

İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam: Karar Resmi Gazete'de

Haberi Görüntüle

Haber: Melike Şahin

Kanser ilaçları, antibiyotikler, hormon ilaçları olmak üzere eczanelerde son günlerde birçok bulanamıyor.

İlaçlarda Euro kuru 16 Aralık'ta düzenlenirken ilaca da yüzde 25 zam geldi. Ancak zamlı fiyatlar 25 Aralık'tan itibaren uygulanacak.

Eczacılar, bu durumun firmaları ve ecza depoları tarafından suistimal edildiğini düşünüyor.

İLAÇ KURU 17 TL'YE YÜKSELDİ

Para piyasalarında 32 liraya yaklaşan Euro kuru ilaçta farklı belirleniyor. İlaçta uygulanan kur son zamla 14 liradan 17 liraya çıktı.

DEPOLARDA İLAÇ SIKINTISI

İstanbul Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tülü, zaten ilaçların ciddi anlamda yokta olduğunu dile getirip "Bu açıklamadan sonra hem ilaç firmaları hem depolar kısıtlı şekilde ilaç vermeye başladı." dedi.

Aslında çoğunun satışı kapattığını ifade eden Tülü, "Şu anda eczanelere ilaç girdisi ya çok az düzeyde ya da birçok kalemde gelmiyor. 9 gün önce açıklayıp da bu durumu krize çevirmenin bir anlamı yok." diye konuştu.

Tülü, kendi eczanesinde 300'ün üzerinde ilaç olmadığını belirtirken antibiyotik, kanser ve büyüme hormonu ilaçlarında sorun yaşadıklarını dile getirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...