İlaçta erken zam sıkıntısı | Firmalar zammı mı bekliyor?

Haber: Melike Şahin



Kanser ilaçları, antibiyotikler, hormon ilaçları olmak üzere eczanelerde son günlerde birçok ilaç bulanamıyor.



İlaçlarda Euro kuru 16 Aralık'ta düzenlenirken ilaca da yüzde 25 zam geldi. Ancak zamlı fiyatlar 25 Aralık'tan itibaren uygulanacak.



Eczacılar, bu durumun ilaç firmaları ve ecza depoları tarafından suistimal edildiğini düşünüyor.

İLAÇ KURU 17 TL'YE YÜKSELDİ



Para piyasalarında 32 liraya yaklaşan Euro kuru ilaçta farklı belirleniyor. İlaçta uygulanan kur son zamla 14 liradan 17 liraya çıktı.

DEPOLARDA İLAÇ SIKINTISI



İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tülü, zaten ilaçların ciddi anlamda yokta olduğunu dile getirip "Bu açıklamadan sonra hem ilaç firmaları hem depolar kısıtlı şekilde ilaç vermeye başladı." dedi.



Aslında çoğunun satışı kapattığını ifade eden Tülü, "Şu anda eczanelere ilaç girdisi ya çok az düzeyde ya da birçok kalemde gelmiyor. 9 gün önce açıklayıp da bu durumu krize çevirmenin bir anlamı yok." diye konuştu.



Tülü, kendi eczanesinde 300'ün üzerinde ilaç olmadığını belirtirken antibiyotik, kanser ve büyüme hormonu ilaçlarında sorun yaşadıklarını dile getirdi.