İlaçta fiyat düzenlemesi talebi: Her iki eczaneden biri kapanma noktasında

Eczacılar, İlaç Fiyat Kararnamesi'nin günün koşullarına göre güncellemesini istiyor.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, ilaç fiyat kararnamesinin 13 yıl öncenin ekonomik koşullarına göre belirlendiğini belirtti.

Pek çok sektör ve meslek grubu için ekonomik iyileştirmeler hayata geçirilirken, ezcacıların unutulduğunu savundu.

Üney, "İlaç fiyat kararnamesinin yeniden ele alınması ve günün koşullarına uygun ve gerçekçi düzenlemelerin yapılması artık ertelenemeyecek, ötelenemeyecek bir noktaya gelmiştir" ifadelerini kullandı.

''ECZANE İFLASLARI KAÇINILMAZ OLACAK''

Artık eczacıların kredi borçlarını yeni bir krediyle kapattığını ve ecza depolarına ödemelerini yapamayacak hale geldiğini dile getiren Üney, "28 bin 700 eczacımız için ilaç fiyat kararnamesinin yeniden ele alınması ve günün koşullarına uygun ve gerçekçi düzenlemelerin yapılması, artık ertelenemeyecek, ötelenemeyecek bir noktaya gelmiştir. Eğer acil bir düzenleme yapılmazsa, eczane iflaslarının başlaması kaçınılmazdır. Ülke çapında sağlık hizmeti sunan 28 bin 700 eczanemizin yarısı kapanma noktasına gelmiştir. Yani, her iki eczaneden biri kapanma noktasında" diye konuştu