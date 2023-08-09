İlaçtaki fiyat farkı hastaları zorluyor

Öykü Tüccar-NTV Ankara



100'den fazla ilaçta ödenen fiyat farkı katlanarak arttı.

Nedeni, bazı ilaç firmalarının mevzuatta yer alan kamu kurum iskontosunu uygulamayı bırakması.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "SGK, geri ödeme listesi olan ilaçlar için firmalardan bir indirim talep ediyor, firmalar da vermeyi taahhüt ediyolar ve mevzuat gereği zorunlu bi uygulama oluyor. Yaklaşık 100 ilaçta kurum istontosunu ilaç firmaları uygulamaktan imtina ediyolar." diye konuştu.



O ilaçlar arasında kanser, epilepsi, göz ve tansiyon ilaçları da var.

Üstelik hastaların alabileceği muadil, yani eş değer bir ilaç da yok.

