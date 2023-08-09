İlaçtaki fiyat farkı hastaları zorluyor

Öykü Tüccar-NTV Ankara
100'den fazla ilaçta ödenen fiyat farkı katlanarak arttı.
Nedeni, bazı ilaç firmalarının mevzuatta yer alan kamu kurum iskontosunu uygulamayı bırakması.
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "SGK, geri ödeme listesi olan ilaçlar için firmalardan bir indirim talep ediyor, firmalar da vermeyi taahhüt ediyolar ve mevzuat gereği zorunlu bi uygulama oluyor. Yaklaşık 100 ilaçta kurum istontosunu ilaç firmaları uygulamaktan imtina ediyolar." diye konuştu.
O ilaçlar arasında kanser, epilepsi, göz ve tansiyon ilaçları da var.
Üstelik hastaların alabileceği muadil, yani eş değer bir ilaç da yok.
Arman Üney, "Kronik bağırsak, örnek vermek gerekirse bir kutusundan 500 lira fiyat farkı çıkıyor. 3 ayda 6 kutu kullansa hastanın 3 bin lira ödemesi gerekiyor. Bu ilaçların eş değerleri yok yani yerine hasta başka bir ilacı alarak fark ödemeden alamıyor." bilgisini verdi.
Eczacılar da hastaların ilaç alırken sıkıntı yaşadıklarını anlattı.
Erdoğan Şatır, "Normal tansiyon ilacında 300-400 lira fiyat farkı çıkmaya başladı. Kutu adetlerini indiriyorlar 'bir kutu alalım önümüzdeki ay bakalım' diyorlar. Ciddi sıkıntılar yaşanıyor, hiç alamayanlar da var"
Rana Çoruh, "En düşük fiyat 100 liradan başlıyor. Bir hastanın reçetesindeki fark giderek artıyor. Hastalar ilaçlarını almadan gidebiliyorlar."
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