İlber Ortaylı'dan bozuk mikrofon tepkisi: Sinirlenirim demiştim

Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 36'ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir’e geldi.

Cacabey Meydanı’nda gençlik söyleşisine katılan Ortaylı, ahilik ile ilgili bilgiler verirken mikrofonu bozuldu. Ekipler arızayı gidermek için uğraşırken yerine getirilen mikrofon da çalışmayınca Ortaylı, "Bak bu çocukları yetiştirmiyorlar. Bu olmayınca olmuyor. Kanun nizam yazmakla, usul- erkan bilmekle olmuyor bu işler. Hayret bir şey. Bizim okulda lisede olurdu böyle şeyler. Amatörce yapılır çalışmazdı. Program öncesi söyledim sizlere. 'Mikrofonum bozulursa ben çok sinirlenirim' dedim. Lafım kesiliyor ne dediğimi bilmiyorum" dedi.

