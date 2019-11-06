İletişim Başkanı Altun: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil tüm aile üyeleri gözaltına alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin ailesinin yakalanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere, bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. 

Twitter hesabından DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti: 

"Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir."

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