İletişim Başkanı Altun: Covid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz

İletişim Başkanı Altun'un paylaşımında, "Covid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı 28.04.2020 - 00:37

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin corona virüsle mücadelede NATO müttefiki ABD ile de dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekti.

Altun, "500 bin cerrahi yüz maskesi ve çeşitli türde binlerce koruyucu ekipman salı günü ABD'deki Andrews Hava Üssü'ne varmış olacak. Covid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

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