Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İliç'teki maden faciasından 93 gün sonra bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelişmeyi X hesabından duyurken, cansız bedeni bulunan işçinin ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Bayraktar, toprak altında kalan tüm işçilere ulaşılana kadar yoğun çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

9 kayıptan cenazesine ulaşılanların sayısı 5 oldu.

İLİÇ'TE NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti.

Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

İşçilerinden beşinin cansız bedenine bugün ulaşılırken,  dört işçi için arama çalışmaları devam ediyor.

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