İliç’teki madende arama çalışmaları devam ediyor

Olayın üzerinden 114 gün geçerken İliç’teki maden ocağında 24 saat esasına göre ilgili ekiplerce toprak altında kalan ve şu ana kadar ulaşılmayan 4 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.



Maden ocağındaki son gelişmelere ilişkin yetkililerden alınan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

“İliç ilçesindeki canlarımıza ulaşmak için birimlerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Günlerdir bekleyen aile yakınlarını ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için birkaç gün süreye ihtiyaç vardır. En geç pazar günü yapılan çalışmalar, DNA sonuçları hususunda kamuoyuna doğru ve yetkili ağızlardan bilgilendirme yapılacaktır.”