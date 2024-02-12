İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'de: "Bu sadece bir başlangıçtı"

ABD'deki kontrollerinin ardındna Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na inen Alper Gezeravcı'yı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı.

Apronda bekleyen 13 çocuk da ellerindeki çiçekleri Gezeravcı'ya verdi.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken götürdüğü ve Dünya'ya geri getirdiği 13 Türk bayrağını kendisine çiçek veren çocuklara verdi.

"GEZERAVCI İLKTİR AMA SONUNCU DEĞİLDİR"

Alper Gazeravcı'yı tebrik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Alper Gezeravcı uzayda 13 bilimsel deneyi başarı ile tamamladı. Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği uzay bilim misyonu bir ilktir ama son olmayacak. Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır." diye konuştu.

GEZERAVCI: BU SADECE BİR BAŞLANGIÇTI



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alper Gazeravcı ise, "Hedefimize ulaşmanın mutluluğu ile burayım." dedi.

Gezeravcı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



-"Bu sadece bir başlangıçtı. Bir yere varış hikayesi değildi. Bu başarı Türkiye'deki her hanenin içinden birer çocuğun başarısıdır."

-"Tarihimizde bu alanda bir görev yapmamamıza rağmen bu derece mükemmel bir sinerji ile harika bir hazırlık süreci geçirdik."

-"Dünyanın bize sunmuş olduğu nimetlere şükretmemiz gerektiğini bir kez daha hissettim. Bu harika güzelliğe dışarıdan bakmak harika bir imkanmış. Bakıp büyülenmediğiniz bir alan yok.

"ZORLANDIĞIMI HİSSETTİĞİM BİR AN OLMADI"

-"Sağlık durumumla ilgili gidiş esnasında da dönüş esnasında da bir beklenti yaratmamıştım kafamda. Ne yaşayacağımı ben de merak ediyordum. Yerçekimsiz ortamında vermiş olduğu hareket imkanını hiç bir sıkıntı yaşamadan adaptasyon imkanı buldum. Birinci dakikadan itibaren adaptasyonda bir sorun yaşamadım. Kapsülden daha büyük hacme giriş yaptığımız zaman bir alışma sürecindan bahsedilmişti. Bir ilave takviyeye ihtiyaç duymadım. Dönüş rotasında da yine farklı bir deneyimdi. Zorlandığımı hissettiğim bir an olmadı."

"YAPTIĞIMIZ BİR UZAY SEYAHATİ DEĞİL"

-"Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahaatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat. Biz orada emsalleriyle en az eşit düzeyde ve bazı noktalarda daha ileri düzeyde hiç bir aksaklık yaşamadan çok tatmin edici bir görev yerine getirdik."

-"Bugün programları uygun olduğu takdirde sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme gerçekleştirme imkanımız sanıyorum olacak"