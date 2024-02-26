İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Üniversitede ders verecek

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında uzaya giden ilk Türk astronotu olan  Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) çevrim içi ders verecek.

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Üniversitede ders verecek

’nin ilk astronotu , İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) çevrim içi ders verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ’de ders verecek." ifadesini kullandı.

HAVACILIK VE MÜHENDİSLİĞİ KONULARINDA DERS VERECEK 

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İTÜ'de yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Sektör Kampüste" programı kapsamında "Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering" adlı dersi çevrim içi olarak üniversitemizde verecek."

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ALPER GEZERAVCI KİMDİR? 

2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

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