İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan çektiği İstanbul'u paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzaydan çektiği İstanbul'u paylaştı. Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı." ifadelerini kullandı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan çektiği İstanbul'u paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalan Gezeravcı, 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya dönmüştü. Gezeravcı, Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştı.

Son olarak 'dan paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken İstanbul'un üzerinden geçtiği sırada çekilen bir fotoğraf paylaşan Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek. Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" ifadelerini kullandı.

ALPER GAZEVARCI KİMDİR?

2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak tarihe geçti.

Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yaptı.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza attı.

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