İlke'nin ölümündeki acı ayrıntı: Bugün doğum günüydü

Yeşilkaya'dan geriye ise önceki yıllarda çekilmiş doğum günü fotoğrafları kaldı.



OKUL ARKADAŞLARI YASTA



Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B Yiyecek-İçecek Alanı öğrencisi depremzede İlke Yeşilkaya'nın ölüm haberi, öğretmenleri ve arkadaşlarını yasa boğdu. Okulun ve sınıfının sevilen öğrencisi Yeşilkaya'nın pek çok etkinlikte hep Türk Bayrağı taşıdığı için okulun sosyal medya hesaplarında da 'mekanın cennet olsun bayraktar kızımız' notu paylaşıldı.



Doğum gününe 1 gün kala hayatını kaybeden Yeşilkaya'nın 20 Haziran Salı günü Hatay’da toprağa verileceği öğrenildi.