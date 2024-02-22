İmamoğlu: 5 yıldır çözüm odaklı belediyecilik yapıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi'deydi.



5 yıldır sadece çözüm çözüme ve icraata odaklı bir belediyecilik yaptıklarının altını çizen İmamoğlu, "Bu sayede yıllarca ihmal edilmiş sorunları çözüyoruz. Bundan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Halkımızdan alacağımız destekle, sizlerin oyuyla daha da hızlanarak işleri bütün şehrimizde harekete geçireceğiz." dedi.



İstanbul'un dört bi yanına hizmet ve yatırım götürmeye devam edeceklerini de belirten İBB Başkanı, "Bizim sözümüz, yüreğimiz inanın iyiliğin dışında, güzel duyguların dışında, milletimizin çıkarı dışında hiçbir konuyu muhatap almayacak.Bu anlamda bizim tek yolujmuz var milletimize hizmet." diye konuştu.



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