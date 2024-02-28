İmamoğlu: Bugüne kadar tam 943 miras alanını koruma altına aldık

Fatih'teki tarihi yapının önünde yapılan açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihe sahip çıkmanın uygarlığın önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.



İstanbul gibi kadim bir şehirde tarihe sahip çıkmanın aynı zamanda çok özenli davranmayı da gerektirdiğini dile getiren İmamoğlu, "Mutlaka bilimin, uzmanlığın yol göstericiliğinde hareket etmelisiniz." dedi.

"TARİHE SAHİP ÇIKMAK ÖYLE LAFLA OLMAZ"



İmamoğlu, “Bizden önce İstanbul’un kamuya ait tarihi yapıları, bazı şahısların, imtiyazlı bazı dernek ve yapıların kullanımına verilirdi. Biz ise tam tersini yapıyoruz. Kamuya ait yapıları yeniden halka açmakla kalmıyor, Bulgur Palas örneğinde ki gibi ihmal edilmiş özel mülkleri de tüm İstanbulluların kullanabileceği yapı haline getiriyoruz. Bu önemli bir anlayış farkıdır, zihniyet farkıdır, ahlak farkıdır. Tarihe sahip çıkmak öyle lafla olmaz. İBB Miras’ın hassas çalışmaları ve ince işçiliği ile 19 tarihi türbeyi, görseniz o türbelerin teslim aldığımızda ki halini içler acısı. Her biri önemli şahsiyetler, insanlar, 588 tarihi mezar ve hazireyi restore ettik. Liyakatli bir ekip ile bunları yaptık. 42 tarihi caminin rutin olarak bakımını gerçekleştiriyoruz. 73 anıt mezar ve sivil mimarlık eserini 34 kamusal sanat eserini restore ettik. Bugüne kadar tam 943 miras alanını koruma altına aldık." diye konuştu.



İmamoğlu, Bulgur Palas'ın uzun yıllar Osmanlı Bankası'nın arşivinin bulunduğu depo olarak kullanıldığını anlatarak, bu binayı 2021 yılında satın alıp restorasyon yaptıklarını kaydetti.



İnsanların Yenikapı'dan, metro durağından ve tramvaydan yürüyüp binaya ulaşabileceğini aktaran İmamoğlu, bölgede yürüyüş alanlarına yönelik de çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.



Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, açılışın ardından Bulgur Palas ve çevresini gezdi.