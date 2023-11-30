İmamoğlu davasında erteleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ''ihaleye fesat karıştırdığı'' iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma 25 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 7 sanık hakkında ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlamasıyla dava açılmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine açılan davada İmamoğlu ve diğer sanıklar için 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Savcılık davada, İmamoğlu için siyasi yasak anlamına gelen ''belli haklardan yoksun bırakılma'' cezası da talep ediyor.

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması 25 Nisan 2024'e yani yerel seçim sonrasına ertelendi.



Yerel seçimlerin 31 Mart 2024'te yapılması bekleniyor.