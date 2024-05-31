İmamoğlu davasında karar çıkmadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihalede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia ediliyor.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK İSTENİYOR



İddianamede, İmamoğlu için "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ

Duruşmada savcı, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını talep etti.

DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme, 3 kişiden oluşan heyetten yeni bir bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.