İmamoğlu İstanbul'a aday gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sçzcü TV'ye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimde yeniden aday gösterileceğini açıkladı.



Kılıçdaroğlu, "Bir insan görevinde başarılıysa neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır." dedi.

Kılıçdaroğlu pazar günü de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının, mevcut başkan Mansur Yavaş olduğunu açıklamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL CHP BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?



Yerel seçim hazırlıklarının başladığı CHP'de bir yandan da değişim tartışmaları sürüyor.

İsmi genel başkan adaylığı için geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül Cuma günü tutum belgesini açıklayacağını duyurdu. Özgür Özel'in o toplantıda yol haritasını açıklaması bekleniyor. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Özel, kurultay sürecine ilişkin CHP genel merkezinde basın toplantısı yapacağını duyurdu.