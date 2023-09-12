İmamoğlu İstanbul'a aday gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

CHP'nin Ankara'nın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimde yeniden aday gösterileceğini açıkladı. Bir yandan da değişim tartışmalarının sürdüğü partide ismi genel başkan adaylığı için geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül Cuma günü tutum belgesini açıklayacağını duyurdu.

İmamoğlu İstanbul'a aday gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı , Sçzcü TV'ye konuştu. 

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı () 'nun yerel seçimde yeniden aday gösterileceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Bir insan görevinde başarılıysa neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır." dedi.

Kılıçdaroğlu pazar günü de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının, mevcut başkan Mansur Yavaş olduğunu açıklamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL CHP BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Yerel seçim hazırlıklarının başladığı CHP'de bir yandan da değişim tartışmaları sürüyor.

İsmi genel başkan adaylığı için geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül Cuma günü tutum belgesini açıklayacağını duyurdu. Özgür Özel'in o toplantıda yol haritasını açıklaması bekleniyor. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Özel, kurultay sürecine ilişkin CHP genel merkezinde basın toplantısı yapacağını duyurdu.

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