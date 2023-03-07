İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak mesajla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.



Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip masadan kalkmıştı. Altılı masadaki adaylık krizi, Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülüyle çözülmüştü.



İki isim gün içinde Akşener'le bir araya gelmiş, krizin aşılmasıyla birlikte İYİ Parti lideri altılı masa toplantısına katılmıştı.



Krizin son bulmasının ardından Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklandı.



İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanının ardından Akşener'e hitaben bir teşekkür mesajı paylaştı.

Ortak mesajda, Milletimizin arzusu doğrultusunda, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi. Bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve samimi bir istişarede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz" ifadeleri yer aldı.

