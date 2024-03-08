İmamoğlu'ndan Beşiktaş'a ziyaret

Yerel seçime sayılı günler kala siyasilerin çalışmaları da devam ediyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine yaptığı ziyaretlerin bir benzerini Beşiktaş Spor Kulübü'ne gerçekleştirdi.



Toplantının ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu ve Arat, basın mensuplarına ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Arat, açıklamalar öncesinde, İmamoğlu’na, sırtında adının yazılı olduğu 34 numaralı BJK 100. yıl özel formasını takdim etti.



Beşiktaş’ın, Fenerbahçe ve Galatasaray’la birlikte İstanbul’un en güçlü üç markasından biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Seçim sürecine dair hem geçtiğimiz 5 yıl hem de bundan sonraki 5 yıla dönük, kulüplerimizle olabilecek iş birliklerimizin karşılıklı nasıl adımlar atabileceğinin bizdeki duygularını, diğer kulüplerimizle paylaştığım gibi, Beşiktaş kulübümüzle de paylaşmak üzere, çalışma arkadaşlarımla buradayız." dedi.



“SPORA DAİR ÇALIŞMALARIMIZIN EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARI 3 BÜYÜK KULÜBÜMÜZ OLACAK"



İstanbul’un gelecekte olimpiyatlara ev sahipliği yapacak bir şehir olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “İnşallah öncesinde Avrupa Oyunları hedefimiz var. Tüm bu çalışmalarımızın, spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak. Bu anlamda hem olimpik branşlardaki İstanbul'un güçlenmesi hem sporun İstanbul için güçlü bir seviyeye erişmesi noktasında da toplumsal bir spor anlayışının ivmelenmesi anlamında da kulüplerimizin daha etkin rol alması hususunda önümüzdeki stratejik plan vizyonu çerçevesinde kulüplerimize çok ihtiyacımız var. Bu anlamda ben, üç büyük kulübümüzün yaklaşımından dolayı da teşekkür ediyorum." diye konuştu.



“CENTİLMENCE, GÜZEL BİR YARIŞ TEMENNİ EDİYORUZ"



Arat da ziyaretle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:



“Dünyanın en güzel şehrindeki, dünyanın en güzel stadyumuna, kulübümüze Sayın İmamoğlu'nun ziyareti fevkalade önemlidir. Türkiye'nin en eski kulübünün, üstelik doğum gününe rast gelen bu günlerinde bu ziyaretiniz, fevkalade önemlidir. Türkiye için önemli bir demokrasi yarışı var. Bu yarışta siz, rakiplerinizle birlikte yarışıyorsunuz. Centilmence, güzel bir yarış temenni ediyoruz. Beşiktaş camiası olarak, tüm adaylara güzel çalışmalar diliyoruz. Size ve ekibinize başarılar diliyoruz. Dünyanın en güzel stadyumunda sizi ağırlamaktan, Beşiktaş camiası adına ve yönetim kurulu arkadaşlarım ve Divan Başkanım adına çok büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Kulübümüzü ziyaretiniz, kadın yöneticilerin teşviki açısından da fevkalade önemlidir. Biz iki kadın yönetim kurulu üyemiz ve birçok kurullarda kadın yöneticilerin bulunması konusunda, Beşiktaş olarak, öncü olacağız. Öncü olmaya devam edeceğiz."



İmamoğlu ve Arat, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladıkları BJK yöneticisi ve çalışan kadınlarla anı fotoğrafları çektirdi.﻿​ NTV’yi sosyal medyadan takip edin