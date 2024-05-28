İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine kırgın olduğu ile ilgili "Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Görüşemedik ama ben ısrarla aradım en son bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti." dedi.

İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , TV100'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

'nun kendisine neden kırgın olduğu ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdi.

Görüşemediklerini ve Kılıçdaroğlu'nu ısrarla aradığını ifade eden İmamoğlu, "Bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti." diye konuştu.

"Kurultaydan sonra aradım, ulaşamamıştım. Kırgın olabilir, belki telefona bakmak istemedi." diyen İmamoğlu, "Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum. 'Kırgınım' derse niçin kırgınsınız derim." ifadelerini kullandı.

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