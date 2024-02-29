İmamoğlu'ndan kentsel dönüşüm vaadi

Yerel seçime 31 gün kaldı.



Belediye başkanlarının seçim çalışmaları ise devam ediyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Eyüpsultan'da temel atma törenine katıldı.



İstanbul'daki kentsel dönüşüm sorununa dikkat çeken İmamoğlu, "Gerçek kentsel dönüşüm insanları güvende hissettirir. Huzurlu ve mutlu eder. Sahte kentsel dönüşüm ise insanları mağdur eder. İstanbul'un kentsel dönüşüm gibi çok önemli bir sorunu var." dedi.



İBB Başkanı, "Eğer sahte işler yaparsanız, insanları aldatırsanız, insanlara kentsel dönüşüm diye sadece İstanbul'un özellikle deniz kıyılarını lüks konutlarla yığın haline getirirseniz, Fikirtepe gibi çok kötü talihsizlik yaşatırsanız, kentsel dönüşüm adı altında yapılanlar insanları soğutur." ifadelerini kullandı.



"YÜZDE 60'INI BİZ KARŞILAYACAĞIZ"



İmamoğlu, vatandaşın yanında olacaklarını belirterek "Dar gelirli vatandaşlara ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetlerinin yüzde 60'ını biz karşılayacağız." vaadinde bulundu.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin