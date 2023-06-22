İmamoğlu'nun sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: "Görevine devam edecektir"

28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, birçok kesimden tepki almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin kaybedilmesinin ardından partide değişim olması gerektiğini söylemişti. İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "İstanbul'a hizmette 4 yıl sunumu" programında önemli açıklamalarda bulundu.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, bu haftayı çok önemsediğini dile getirdi.



"GRUP TOPLANTISI BEKLENTİLERİMİ KARŞILAMADI"



Salı günü yapılan CHP grup toplantısıyla birlikte sürece dair bir tarif ya da değişimle ilgili bir gelişme beklendiğini anlatan İmamoğlu, "Bu şahsi bir mesele de değildir. Toplumsal bir beklentidir. O bakımdan beklentileri karşılayan bir grup toplantısı mı olmuştur ya da olmamıştır. O tabii halkın ya da CHP'lilerin takdiri ama benim beklentilerimi karşılamamıştır. Çok net." dedi.

CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NA ADAY OLACAK MI?

İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday olma konusunun konuşulmadığını ifade ederek, "Hiçbir zaman kendime bu sürece dair yaptığım sohbetlerde bir makam biçmedim. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Ben tamamen bir değişim sürecine talip olduğumu ve buna liderlik etmeye hazır olduğumu ifade ettiğim doğrudur ama bir süreç tarifidir, kişisel bir makam tarifi değildir." diye konuştu.



TELE 1'de katıldığı canlı yayında seçim sürecinin ardından CHP'de gündeme gelen değişim söylemleri ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, değişimin kendi kuralları içinde olacağını dile getirdi.



Partinin, değişimi kendi özgür iradesiyle içselleştirmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Değişim hukuki zeminde olmalı. Kurultayınızı yaparsınız, adaylar çıkar." diye konuştu.

İMAMOĞLU'NUN "DEĞİŞİM" ÇAĞRISINA YANIT



Ekrem İmamoğlu'nun partide değişime yönelik açıklamaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'de koşulları yerine getirdiğinde herkesin genel başkanlığa aday olabileceğini kaydetti.



Ekrem İmamoğlu'nun da aday olabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ekrem Bey, başarılı bir belediye başkanımızdır. Son seçimlerde, 22 ilçeyi alabilecek potansiyele eriştik. 22 ilçe ve Büyükşehir Belediye Meclisinin çoğunluğu da alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz. Asla ve asla, bu halkın, İstanbulluların oyuyla alınmış olan, CHP'ye yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Ekrem Bey görevine devam edecektir."

