İmamoğlu: Seçmen değişim iradesini ortaya koydu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, yabancı gazetecilerle bir araya gelip seçim değerlendirmesi yaptı. İBB Başkanı, "Seçmen değişim iradesini bu seçimde ortaya koydu." dedi.

İmamoğlu: Seçmen değişim iradesini ortaya koydu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı () , yabancı basına 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, seçmenin 2023 seçimlerinde muhalefete duyulan güvensizlik yüzünden ertelediği değişim iradesini bu seçimde ortaya koyduğunu söyledi. İmamoğlu, açıklamalarında seçim sonuçlarının, seçmenin CHP'yi iktidar alternatifi olarak gördüğünü gösterdiğini ifade etti.

Hakkında açılan davaya ilişkin de konuşan İmamoğlu, "İstinafta bu sürecin kapatılmasını bekliyorum." dedi.

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