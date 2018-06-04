Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmaları kapsamında Kars'a gitti.

İnce, Kars'ta düzenlediği mitingde Türkiye'de hayvancılık ithaline 6 milyar dolar ödendiğini söyledi. İnce, "Sen mi millisin. Ayran diyor milli içecektir yahu inek Uruguay'dan geliyor ayran nasıl milli" dedi.

Liselere Giriş Sınavı sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanmasına İnce, Kars'tan tepki gösterdi. İnce sonuçların daha önce 22 Haziran'da açıklanacağının duyurulduğunu ama açıklamanın seçimin sonrasına atıldığını ifade etti.

Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları; Türkiye'de bir kilo süt sayıyorsun 1.2 kilo yem alıyorsun. ABD'de bir kilo süt satıyorsun 2.4 kilo alıyorsun.

Adıyaman'da tütün zararlı dediler. Türk tütünü zararlı da Amerikan tütünü değil mi?

Çocuklarımız iki gün önce sınava girdi. Seçimden önce açıklayacaklardı onu sonrasına sarktılar böyle üç kağıtçılık olmaz. Sınavın tarihini değiştir, açıklanmasını değiştir. Perişan ettiler eğitimi.

Süleyman Şah türbesini taşıyan sen mi millisin. 1 Mart tezkeresinde Amerikan askerlerine evet diyen sen değil misin?

Erdoğan'ın yaptığı köprülerden hepimiz geçiyor. Geçiş garantisi vermişler. Erdoğan cebinizden hergün çekip alıyor. Demirel'in yaptığı köprünün geliri hazineye gidiyor, Erdoğan'ın yaptığı köprünün geliri yabancı şirketlere gidiyor.

Bir oy kaderinizi değiştirir, bir oy cumhuriyeti değiştirir, bir oy çocuğunuzun kaderini kurtarır. Diyorlar ki ben gelirsem yardımları kesecek mişim... Yahu neden keseyim. O paraları AK Parti mi veriyor, Erdoğan mı veriyor. Devlet veriyor. Benim dönemimde çalınmayacağı için daha çok yardım vereceğiz.

Benim dönemimde kadınlar çalışacak. Bugün 100 kadından 32'si çalışıyor. Kadının çalışmasındaki en büyük engel çocuk. Çocuğun bakım problemi çıktığından kadın da çalışamıyor. Her mahalleye bir kreş açacağız. Yani çocuk kreşe kadın işe.

Şimdi gelelim bir büyük probleme: Kürt sorunu. Bunu şöyle çözeceğiz; Üç B ile çözeceğiz. Önce barışacağız, insanlar arasında ayrım olmayacak. Tek olan şey bir grubun olamaz. Tek olan şey herkesin olacak. İki ekonomik olarak büyüeceğiz. Sonra adil bölüşeceğiz. Emekli maaşları arasında dokuz kat olursa adil bölüşme olmaz. Finlandiya'da iki kat. 81 milyona Türkçe'yi öğreteceğiz, iki evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Üç uluslararası bir dil öğreteceğiz.

Yani Kars'taki Kürt kardeşim liseye giderken, çalıştığı zaman Yalova'da başhekim olabileceğine inanacak.