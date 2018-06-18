Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep'te miting düzenledi.

İnce'nin konuşmasından satır başları; Ramazan ayında iftar düzenliyor, iftara da bir general gidiyor. General bir yerde alkış yapıyor. General alkış yaptığında, ben orduyu övüyordum general alkışladı diyor. Böyleyse itirazım yok ancak yine yalan söylüyor. Çünkü general alkış yaparken orduyu övmüyor, beni eleştiriyor.

Bu kadat küçük konularda bile yalan söyleyen birisi, ekonomide dış politikada neler söyler. O ustaymış, ben çırağım öyle mi? Madem sen ustasın, olabilir ben de diyorum ki boynuz kulağı geçer. İstediğin televizyon kanalında karşıma çık. Seninle ekonomi tartışacağım, yanlış Suriye politikanı tartışacağım.

Ben televizyona çıktığımda Erdoğan'ın dört katı izleniyorum. Erdoğan bir televizyon kanalına çıkmış bir kanalda hava durumu var, bir kanalda asteriks var, Erdoğan 34. olmuş. Gel benimle televizyona çık da havan olsun. Korkma ben adam yemiyorum, söz veriyorum diplomanı sormayacağım. Diyeceğim ki doları 1,30'dan aldın 4,75'e çıkardın. Dolarla kavga ettin, dolar yükseldi. Faizle kavga ettin faiz yükseldi, İnce'yle kavga ettin İnce yükseldi. Birinci turda yüzde 51 alacağız.

Putin buna demiş ki: Büyük devletlerin büyük sarayları olur. Putin bunu kandırmış, Rusya bizim kuzey komşumuzdu şimdi bir de güney komşumuz. Sen bunları görmüyor musun, ne cahil adamsın sen?

Cumhurbaşkanı olduğumda çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Çocuklara matematik öğreteceğiz, nitelikli eğitim alacaklar.

Çocuklarımızı FETÖ benzeri yapıların yurtlarına teslim etmeyeceğim. Onlara yabancı dil öğreteceğiz. Gelir adaletsizliğine son vereceğiz. İşsizliği yüzde 5'in altına düşüreceğiz.

Türkiye'yi en gelişmiş 10 ülke arasına sokacağız. 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri yaratacağız. Erdoğan'ın projesi yok. Ben diyorum ki nano teknoloji, ben diyorum ki dünya değişti. O diyor ki kıraathanede bedava kek.

Bedava kek isteyenler Erdoğan'a, iş isteyenler bana oy versin. Erdoğan'ın keki de bir işe yaramaz. Şeker fabrikalarını sattı, şekersiz kek olacak. Hepsi gitti. Bana diyor ki bana bak Muharrem, ben de dedim ki "Sana baktım Recep söyle" ama vatandaş kızıyor. Ona zaten devletin hazinesi bakıyor, bize bak diyor.