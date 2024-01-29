İnceleme tamamlandı, THY’nin Boeing 737 MAX 9’ları uçuşa geri döndü

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Alaska Havayolları’nın Portland-Ontario seferini gerçekleştiren yolcu uçağının havadayken, acil durum kapısının kalkıştan kısa bir süre sonra kopmasının ardından Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.



Bu kararın ardından, THY de filosunda bulanan 5 adet 737 MAX9 uçağı da incelenmek üzere tedbir amaçlı yere indirmişti.



Uçaklardaki inceleme tamamlandı.



Yere indirilen Boeing 737 MAX 9 tipi TC-LYB kuyruk tescilli uçağı gerekli kontrollerin ardından bugün TK-2832 İstanbul-Trabzon seferini yaptı.

UÇAĞIN GÖVDESİNDEN PARÇA KOPMUŞTU



ABD’de Alaska Hava Yolları’na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parça kopmuştu.



Oregon’dan Kaliforniya’ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.



Alaska Hava Yolları’ndan yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.



Açıklamada, 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.



FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.