İncirlik Üssü ile ilgili yeni karar

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda terörle mücadeleden, İncirlik Üssü ile ilgili alınan yeni karara kadar dikkat çeken başlıklar öne çıktı.

İNCİRLİK ANA JET ÜSSÜ OLDU

Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı, 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. MSB, kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını bildirdi.

Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacak.

İNCİRLİK'TEKİ ABD SAVAŞ UÇAKLARI

MSB kaynakları, B-1B Uçakları'nın eğitimlerinin önceden planlandığını da bildirdi.

Kaynaklardan yapılan açıklamada "15-17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16’larımız eşliğinde ABD’ye ait B-1B uçaklarıyla havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. ABD uçakları 17 Nisan tarihinde ülkemizden ayrıldılar. Bahse konu eğitimler, ikili anlaşmalar ve müttefiklik kapsamında yılda bir kaç kez yapılan eğitimlerdir. Ve icra edilen eğitim de çok daha önceden planlanmış olup, son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Toplantıda terörle mücadele operasyonlarına ilişkin de bilgi verildi. Buna göre son 2 haftada 75 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



KÜRECİK RADARI TARTIŞMALARI



MSB kaynaklarından, İran'ın İsrail'e dönük misillemesi sırasında o radar verilerinin İsrail ile paylaşıldığına ilişkin iddialara da yanıt geldi. Verilerin sadece NATO üyeleriyle paylaşıldığı belirtildi.

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada "Kürecik radarı, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup, NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşılmakta, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

İNCİRLİK ÜSSÜ HAKKINDA

Adana'nın İncirlik beldesinde bulunan İncirlik Üssü, birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmakta.