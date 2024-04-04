İncirlik Üssü'nde NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığının internet sitesinden yapılan paylaşıma göre, 10. Ana Jet Üs Komutanlığı, ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığı, İspanyol Patriot Birliği ve Polonya Askeri Birliği, NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldi.



İncirlik Üssü "A Apronu" olarak adlandırılan toplanma yerinde düzenlenen kutlama töreninde Türk, İspanyol, ABD'li ve Polonyalı askerler NATO'nun harflerini oluşturdu.



4 ülkenin askerleri, ANKA, F-16 ve KC-135 havadan yakıt ikmal uçağı ile diğer askeri araçlar, önünde ellerinde ülkelerinin bayrakları ve NATO bayrağıyla fotoğraf çektirdi.



ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üs Kanat Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan kutlama mesajında, "NATO'nun güney kanadının savunmasında Türk, İspanyol ve Polonyalı ortaklarla yan yana durmaktan gurur duyuyoruz. 75 yıldır ittifakımız Avrupa'da kolektif savunma, kriz yönetimi ve işbirliğine dayalı güvenliğin temelini oluşturdu. Biz birlik içindeyiz, yetenekliyiz ve gelecek neslin geleceğini savunmak için her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.