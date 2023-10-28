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“İncirlik’ten İngiliz uçakları havalandı” iddiasına yalanlama

Adana’daki İncirlik Üssü’nden havalanan 2 İngiliz Typhoon savaş uçağının İsrail kıyılarına doğru uçtuğu iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama geldi. Merkezden yapılan açıklamada, uçakların Güney Kıbrıs’taki Birleşik Krallık üslerinden havalanarak Doğu Akdeniz’de devriye uçuşu gerçekleştirdiği ifade edildi.

“İncirlik’ten İngiliz uçakları havalandı” iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “’daki ’nden kalkan 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı kıyılarına doğru uçuyor.” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze bombardımanı sırasında sosyal medyada paylaşılan, “Adana'daki İncirlik Üssü’nden kalkan 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı İsrail kıyılarına doğru uçuyor.” iddiasına yer verildi.

İddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, harita üzerinde gösterilen konumun, İncirlik Üssü ile ilgisinin bulunmadığı, iddiaya konu uçakların İsrail veya Filistin’e uçmadığı aktarıldı.

Açıklamada, “Dün gece bölgede uçan Typhoon savaş uçaklarının Güney Kıbrıs’ta, Birleşik Krallık kontrolünde bulunan Ağrotur ve Dikelya’daki askeri üslerden havalanarak Doğu Akdeniz’deki devriye uçuşlarının ardından havalandıkları üsse geri döndükleri tespit edilmiştir.” bilgisine yer verildi.

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