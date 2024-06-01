İncirliova'da bir ton domuz eti ele geçirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarmanın bir çiftliğe yaptığı operasyonda bir ton kesilmiş yaban domuzu eti ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İncirliova'da bir ton domuz eti ele geçirildi

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıaliobası Mahallesi'nde bir çiftlikte domuz kesildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu çiftliğe dün akşam saatlerine operasyon düzenlendi. Çiftlikte yapılan aramalarda bir ton kesilmiş ve poşetlere konulmuş domuz eti ele geçirildi.

Ele geçirilen domuz etleri İncirliova Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. Çiftlikte bulunan bir kişi ise gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.

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