İneğe içki içiren 4 şüpheliye para cezası

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hayvan alım satım işi ile uğraşan E.B., İ.A., Ö.B., ve R.B., bir ineğe içki içirip o anları kayda aldı.



Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.



4 şüpheli, savcılık talimatı ile polis ekiplerince gözaltına alındı.



PARA CEZASI



Şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası 4 şüpheli, serbest bırakıldı.



Akyazı Kaymakamlığı'nca da bu kişilere toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.