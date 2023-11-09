İneğe içki içiren 4 şüpheliye para cezası

Sakarya'da ineğe içki içiren 4 şüpheliye kaymakamlıkça toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

İneğe içki içiren 4 şüpheliye para cezası
İneğe içki içirip kayda aldılar: Başsavcılık soruşturma başlattı

İneğe içki içirip kayda aldılar: Başsavcılık soruşturma başlattı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hayvan alım satım işi ile uğraşan E.B., İ.A., Ö.B., ve R.B., bir ineğe içki içirip o anları kayda aldı.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

4 şüpheli, savcılık talimatı ile polis ekiplerince gözaltına alındı.

PARA CEZASI

Şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası 4 şüpheli, serbest bırakıldı.

Akyazı Kaymakamlığı'nca da bu kişilere toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

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