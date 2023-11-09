İneğe içki içirip, kayda almışlardı: Cezaları belli oldu

Sakarya'da ineğe içki içirip, bu anları kayıt altına alan 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Şüphelilere kaymakamlıkça toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

İneğe içki içirip, kayda almışlardı: Cezaları belli oldu

'nın Akyazı ilçesinde hayvan alım satım işi ile uğraşan E.B., İ.A., Ö.B., ve R.B., bir ineğe içki içirip, o anları kayda aldı.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

4 şüpheli, savcılık talimatı ile polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. 

Akyazı Kaymakamlığı'nca da bu kişilere toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi

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